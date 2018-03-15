القاهرة:لن نترك حق المصرية المتوفاة بعد سحلها ببريطانيا

أكدت مصر أنها ستتابع كافة التحقيقات المتعلقة بواقعة الفتاة المصرية المسحولة في بريطانيا، مريم مصطفى عبد السلام، والتي فارقت الحياة مساء الأربعاء متأثرة بإصاباتها من اعتداء 10 فتيات بريطانيات عليها بالسحل والضرب.

وأكدت الخارجية المصرية أنها تواصل متابعة التحقيقات لضمان محاسبة الجناة والقصاص منهم.

وأعلن المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة تتواصل مع أسرة الفتاة عبر السفارة والقنصلية المصرية في لندن، مشيراً إلى توجه القنصل العام في لندن علاء الدين يوسف فور علمه بوفاة الفتاة إلى مدينة نوتنغهام للوقوف بجانب أسرتها وتقديم الدعم اللازم لها، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثمانها إلى مصر بناء على طلب الأسرة.

كما أكد المتحدث باسم الخارجية أن القنصلية العامة في لندن سوف تتابع بالتنسيق مع مستشارها القانوني ومحامي الأسرة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بواقعة الاعتداء على الفقيدة حتى يتم القصاص من الجناة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في توفير الرعاية اللازمة للفقيدة، واستيفاء كافة الحقوق القانونية الأخرى للأسرة.

من جانبه، أكد السفير ناصر كامل، سفير مصر في بريطانيا، أن القضية جنائية وليست سياسية، وجارٍ اتخاذ إجراءات قضائية ضد الجناة.

وأشار إلى أن السفارة حريصة على الحصول على حقوق الفتاة كاملة.

وكانت مريم مصطفى عبدالسلام، التي تعرضت للسحل من جانب 10 فتيات في مدينة نوتنغهام في بريطانيا قبل أيام قد فارقت الحياة مساء الأربعاء، متأثرة بإصابتها بنزيف في المخ والرئة.