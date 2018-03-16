بدء تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية

انطلقت صباح اليوم الجمعة عمليات التصويت في #الانتخابات_الرئاسية_المصرية للمصريين بالخارج.

تفتحت لجان التصويت في سفارات مصر بالخارج أبوابها في العاشرة من صباح الجمعة وتستمر عملية التصويت لمدة 3 أيام، وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، لاختيار أحد المرشحين للرئاسة، وهما الرئيس الحالي عبد الفتاح #السيسي والذي حصل على رمز النجمة، والمرشح #موسى_مصطفى موسى رئيس حزب الغد والذي حصل على رمز الطائرة.

وتجري عمليات التصويت في 139 لجنة بـ 124 دولة بالخارج، وذلك في مقر 123 سفارة و16 قنصلية مصرية بإشراف 714 دبلوماسيا مصريا.

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء عمليات التصويت في 4 دول هي سوريا واليمن وليبيا والصومال لدواعٍ أمنية، وحرصاً على أرواح المصريين المقيمين هناك.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات تصويت المصريين في الداخل أيام 26 و27 و28 مارس الحالي.

من جانبه، صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، اطلع على التقارير الواردة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج ومن غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية بوزارة الخارجية على آخر الاستعدادات الجارية لبدء انتخابات المصريين في الخارج اليوم الجمعة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية وجه رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بالإشراف بأنفسهم على تأمين اللجان الانتخابية، وانتظام العمل بها، وتوفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. كما أكد أن رعاية مصالح المصريين في الخارج وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة تجاه الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن أحد أهم أولويات وزارة الخارجية.

هذا وستحرص وزارة الخارجية على التشاور مع الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة المقبلة حول سبل زيادة نسبة مشاركة المصريين في الخارج في الاستحقاقات الانتخابية، على ضوء ما تضمنه قانون الهيئة الوطنية للانتخابات أن من بين اختصاصاتها أن تُقرر استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة في كل أو بعض مراحل إجراءات الاستفتاءات والانتخابات، بالاستماع إلى الجاليات والتشاور مع مجلس النواب.