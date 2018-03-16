سفارة بريطانيا بمصر: سنقدم قتلة مريم للعدالة

أعلنت السفارة البريطانية في #مصر أن السلطات البريطانية ملتزمة بتقديم قتلة الفتاة المصرية #مريم_مصطفى_عبدالسلام والتي توفيت أول أمس عقب الاعتداء عليها من جانب 10 فتيات بمدينة نونتغهام للعدالة.

وقالت المتحدثة باسم السفارة البريطانية في بيان صحافي، الجمعة: لقد صدمنا وحزنا لسماع خبر وفاة مريم مصطفى في نونتغهام، ونشارك عائلتها وأصدقاءها شعورهم، مضيفة أن شرطة نونتغهام ملتزمة بتقديم المسؤولين عن ذلك الهجوم إلى العدالة من خلال تحقيق دقيق.

وذكرت أن المفتش مات هيلي، من شرطة نونتغهام، أكد أنه تم بالفعل إجراء استفسارات مكثفة حول الحادث، مشيرة إلى أن سلطات بريطانيا على اتصال وثيق بالسفارة المصرية في لندن.

وقالت: نحن نشارك الرغبة في معرفة الحقائق الكاملة في أقرب وقت ممكن، ولكن بما أن التحقيق مستمر، لا تستطيع السلطات التعليق علناً على تفاصيل القضية، لأن ذلك قد يضر بإجراءات المحكمة، ويجعل من الصعب ضمان العدالة لمريم.

وأوضحت السفارة البريطانية أنه لا يمكن التعليق على تاريخ مريم الطبي وعلاجها بسبب قوانين الخصوصية في #بريطانيا، مؤكدة أن هذه الجريمة المثيرة للاشمئزاز لن تمر دون عقاب.

وكانت الفتاة المصرية مريم مصطفى عبدالسلام قد تعرضت للسحل على يد 10 فتيات في مدينة نونتغهام في بريطانيا، ولفظت أنفاسها الأخيرة مساء الأربعاء بعد إصابتها بنزيف في المخ والرئة.

وكشفت والدة الفتاة أن العنصرية والبلطجة هما السبب، وقالت إن المعتديات على ابنتها مجموعة من الفتيات عرفن بالبلطجة والاعتداء على أي فتاة لا تنتمي لبلدهن ودون سبب يذكر.

وأرسلت الحكومة المصرية وفداً لمتابعة التحقيقات مع الجانب البريطاني، فيما اتهم محامي أسرة الفتاة المستشفى بالإهمال في علاجها وقرر مقاضاتها.