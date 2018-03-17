مصر.. براءة بطلة الفيديو الفاضح وإلغاء حكم حبسها عامين

حكمت محكمة "جنح مستأنف الجيزة" ببراءة #ليلى_عامر بطلة #الفيديو_الفاضح الذي أثار منذ أشهر غضب المصريين، وقد ألغت الحكم الصادر بحبسها عامين.

وبرأت المحكمة المطربة من الاتهامات الموجهة لها بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام ونشر فيديو تضمن إيحاءات جنسية وآثار غرائز المشاهدين.

كما حكمت المحكمة ببراءة مخرج ومنتج الفيديو والممثل الذي ظهر فيه، وألغت الأحكام الصادرة بحبسهم.

وكانت محكمة "جنح قسم الجيزة" قد عاقبت المطربة بالحبس عامين، وباقي المشاركين في الفيديو بالحبس 3 أو 6 أشهر.

وأنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة لهم، وذكرت المطربة أنها لم تتعمد إثارة الغرائز أو تقديم مشاهد فاضحة، نافيةً وجود مشاهد فاضحة في الفيديو أو ألفاظ خادشة للحياء.

وكان الفيديو قد انتشر على نطاق واسع نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتضمن قيام المطربة بأداء أغنية تتضمن كلمات فاضحة ومثيرة للغرائز، وتؤدي رقصات بطريقة خادشة للحياء. وقررت نقابة الموسيقيين إلغاء ترخيص المطربة.