براءة مذيعة مصرية من تهمة الفعل الفاضح وخدش الحياء

قضت محكمة مصرية ببراءة المذيعة، منى عراقي، من تهمة ارتكاب فعل فاضح وعلني على الهواء وخدش الحياء العام وتشويه صورة الرجل المصري.

وقضت محكمة جنح #مصر القديمة اليوم الأحد ببراءة المذيعة من كافة الاتهامات الموجهة إليها، بسبب ما ذكرته في إحدى حلقات برنامجها المذاع على فضائية خاصة.

وكانت المذيعة قد فاجأت المشاهدين في إحدى حلقات برنامجها بالتفوه بألفاظ غير لائقة وخادشة وتحدثت في قضايا جنسية والعلاقة الخاصة بين الرجل بالمرأة.

وأعلنت إدارة قناة "المحور" إحالة المذيعة للتحقيق، مضيفة في بيان لها أن العبارات التي ذكرتها تتنافى وقواعد القناة التي تعلي من القيم والمبادئ، ومن الشعار الذي ترفعه وهو قناة الأسرة المصرية منذ نشأتها قبل 15 عاما.

وعقب ذلك تقدم أحد المحامين، بدعوى ضد المذيعة متهما إياها بتوجيه إهانات وإساءات لجميع الرجال في مصر وخدش الحياء والفعل الفاضح وهي تهم برأتها منها المحكمة.