تأجيل محاكمة ريهام سعيد ومحاميها يتقدم بطلب غريب

قررت محكمة جنايات القاهرة في #مصر تأجيل محاكمة المذيعة #ريهام_سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" على فضائية " #النهار" المصرية والمنتج الفني ورئيس تحرير ومعدة ومصور و3 آخرين من فريق البرنامج، إلى جلسة 21 مارس لتنفيذ طلبات المحامين.

ووجهت النيابة لريهام سعيد، اتهاما بالتحريض على خطف طفلين بدائرة قسم شرطة السلام ثاني، في القضية رقم 225 لسنة 2018.

وقال محامي المذيعة المصرية في الجلسة الأولى التي عقدت الاثنين لمحاكمتها، إن حبس موكلته يعد خطراً جسيماً على صحة طفلها الرضيع الذي لا يتقبل أي ألبان صناعية ويحتاج للرضاعة الطبيعية، مقدما للمحكمة ما يفيد طبيا صحة كلامه.

وأضاف أن موكلته لها محل إقامة ثابت ومعلوم ولا يوجد ما يمنع من إخلاء سبيلها.

وكان المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة الإعلامية ريهام سعيد و7 متهمين آخرين، من بينهم فريق إعداد البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم جميعاً بارتكاب جريمة التحريض على #اختطاف_الأطفال والاتجار في البشر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، أن الإعلامية ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها قاموا بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف موضوع الاتهام جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.

وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد المتهمين، تفيد بارتكاب الإعلامية المتهمة وبقية المتهمين في القضية، للجرائم المنسوبة إليهم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار في البشر.