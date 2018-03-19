روما تدعو لندن للتحرك حيال مقتل المصرية المسحولة

دعت #إيطاليا بريطانيا لتحرك سريع فيما يتعلق بالهجوم "الوحشي" على الطالبة المصرية الإيطالية التي توفيت متأثرة بجروحها.

وقالت الخارجية الإيطالية في بيان لها: "فيما يتعلق بالقضية المأسوية للمواطنة #مريم_مصطفى التي قتلت بطريقة وحشية في نوتنغهام، نعرب عن تعازينا العميقة وتعاطفنا مع عائلتها، ونتمنى تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة الوحشية إلى العدالة سريعا".

وأثارت وفاة الطالبة مريم غضبا في #مصر، و إيطاليا، حيث ولدت وترعرعت، وفق وسائل الإعلام الإيطالية.

وتوفيت الفتاة المصرية مريم مصطفى عبدالسلام والتي تعرضت للسحل من جانب 10 فتيات في مدينة #نوتنغهام في #بريطانيا قبل أيّام.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الفتاة لفظت أنفاسها الأخيرة بعد إصابتها بنزيف في المخ والرئة وسيتم نقل الجثمان للدفن في #مصر بعد إنهاء الإجراءات.

وكانت الفتاة المصرية قد تعرضت للضرب والسحل في شوارع نوتنغهام في بريطانيا ونقلت إلى المستشفى في حالة حرجة.

وذكرت السيدة نسرين والدة مريم في تصريحات سابقة لـ "العربية.نت" أن ابنتها وبدون مبرر تعرضت للضرب والسحل من جانب 10 فتيات بريطانيات أمام المارة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة بعدما قامت الفتيات بسحلها مسافة 20 مترا.