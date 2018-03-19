مصر تشارك بمناورات "درع الخليج 1" في السعودية

غادرت عناصر من #القوات_المسلحة_المصرية للمشاركة في التدريب المشترك #درع_الخليج، والذي ينفذ بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عناصر من الأسلحة المشتركة البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وقالت وزارة #الدفاع_المصرية إن التدريبات تهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات تخطيط، وتنظيم، وتنفيذ الأنشطة التدريبية المختلفة، وكذلك لصقل مهارات العناصر المشاركة، وتنمية قدرتها على تنفيذ المهام التكتيكية النمطية وغير النمطية في مسارح العمليات المختلفة من أجل تأمين الأهداف الحيوية، وحماية الممرات الملاحية، ومواجهة التهديدات المحتملة.

وذكرت الوزارة أن التدريبات تأتي في إطار خطة مشتركة لتمرين القوات المسلحة مع الدول الشقيقة لنقل وتبادل الخبرات، وتعزيز أوجه التعاون العسكري وصولًا إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.