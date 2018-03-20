حريق ضخم يلتهم 26 سيارة و29 "توكتوك" بمصر

شب #حريق_ضخم اليوم الثلاثاء في موقف سيارات بمدينة #مطوبس بكفر الشيخ بدلتا مصر أسفر عن تفحّم عشرات السيارات والمركبات الأخرى بشكل تام.

وانتقلت قوات الدفاع المدني بالمحافظة وسيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران، وقد تم إخمادها ومنع امتدادها للمباني والمنشآت السكنية المجاورة.

وتبيّن من المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربائي. وعلى الفور تم فرض طوق أمني وحصر الخسائر، وتبين تفحّم 26 سيارة و29 توكتوك وعدد آخر من الدراجات النارية. وسارع أصحاب المركبات المتضررة بتحرير محاضر وبلاغات ضد صاحب الموقف.

وأكد اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أن الموقف يقع على مساحة 500 متر، واشتعلت النيران فيه فجأة، مضيفاً أنه تم تحرير محضر وتجري السلطات تحقيقاتها في الحادث.