ماذا قدّم محمد صلاح لوالدته في "عيد الأم"؟

عقب مباراة فريقه ليفربول الأخيرة مع واتفورد في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بخماسية، أحرز منها صلاح رباعية، أهدى اللاعب المصري محمد صلاح والدته هدية قيمة بمناسبة عيد الأم.

وكشف ماهر أنور اشتية، عمدة قرية نجريج بمحافظة الغربية بمصر مسقط رأس اللاعب الدولي لـ"العربية.نت"، أن #محمد_صلاح ومنذ أيام قليلة طلب من والده ووالدته وحماته وشقيقه ناصر زيارته في إنجلترا، وعقب مباراة فريقه الأخيرة مع واتفورد، وإحرازه رباعية، قدم لوالدته ووالده وحماته وزوجته هدايا عيد الأم، وكانت عبارة عن تذاكر وتأشيرة سفر للسعودية لأداء #العمرة.

وأضاف أن العائلة سافرت على الفور عقب المباراة، وستعود للقرية نهاية الشهر الحالي.

وقال عمدة القرية إن صلاح قدم هدايا أخرى قيمة لأهل قريته خلال الأيام الماضية، فقد ساهمت #جمعية_محمد_صلاح الخيرية التي يترأسها والد اللاعب ويشغل العمدة منصب العضوية فيها بالتعاون مع جمعية "رسالة" الخيرية في تقديم سماعات أذن لضعاف السمع بالقرية، وكذلك تجهيز عرائس من الأيتام ويجري الآن اختيارهن.