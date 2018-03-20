طائرة خاصة لنقل منتخب مصر إلى روسيا.. وهذه مواصفاتها

خصصت مصر طائرة خاصة لنقل منتخبها الوطني لكرة القدم إلى روسيا للمشاركة في #مونديال_2018 المقرر إقامته يونيو المقبل.

وكشفت شركة مصر للطيران عن الطائرة خلال مؤتمر صحافي مساء الاثنين، حيث وضعت عليها علم مصر وصور نجوم ولاعبي منتخبها الوطني.

وفي التفاصيل، فإن الطائرة مِن طراز بوينج وتتكون من 154 مقعدا منها 16 لرجال الأعمال و138 مقعدا للدرجة السياحية ويتمتع كل مقعد بشاشة فيديو، فضلاً عن تمتع الطائرة بإضاءة خاصة مختلفة عن إضاءات الطائرات.



كما تتميز الطائرة بوجود مسافات كبيرة بين مقاعد الركاب، ومناضد متسعة، وحامل حقائب أكثر اتساعا، ومخارج كهربائية تسمح بشحن أجهزة المحمول والحاسب الآلي.

وتضم الطائرة نظام فيديو شخصيا يسمح بعرض أحدث الأفلام، كما تتميز بنظام بث إذاعي لنحو 30 إذاعة ومحطة فضائية.



ومن المقرر أن تنقل الطائرة المنتخب المصري إلى معسكراته الخارجية التي سيستعد من خلالها للبطولة.