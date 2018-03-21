الأم التي أهدت طفلها بصيرتها.. فشاهد عالماً آخر

لم تكن تتوقع حنان أن يفقد ابنها عمر القدرة على الرؤية، فبعد أن كان طفلاً طبيعياً في مدرسة عادية تحولت حياتها وحياة أسرتها تماماً بعد أن فقد عمر القدرة على الرؤية بعينه اليمنى. على أنها تفاجأت بابنها يعاني عيباً خلقياً فقد على إثره القدرة على الرؤية بكلتا عينيه.

أصيبت حنان وباقي أفراد #الأسرة بصدمة وحزن شديد، غير أن حنان قررت عدم الاستسلام لليأس والحزن وقررت أن تغير حياتها تماماً بما يتماشى مع ظروف وحالة ابنها الذي بات كفيفاً وهو في الصف الثاني الابتدائي.

حنان قررت أن تتعلم طريقة #برايل لتقوم بمساعدة ابنها وتشجيعه على تعلم طريقة برايل حيث إنه كان رافضاً للفكرة تماماً لكنه سرعان ما أظهر تفوقاً ملحوظاً. ووفق الأم حنان، استطاع عمر القراءة والكتابة بطريقة برايل في غضون شهرين فقط، بل نجح في دخول مسابقات عدة في مجال القراءة حصل فيها على العديد من الجوائز وشهادات التقدير كان آخرها حصوله على المركز الثاني في مسابقة تحدي القراءة التي تقام في #دبي.

حنان التي لديها ثلاثة أبناء عمر أوسطهم قررت أن تهب حياتها لأبنائها نظراً لسفر الأب للعمل في إحدى الدول العربية حيث بات عليها متابعة جميع أبنائها في دراستهم وهواياتهم لكن لزاماً عليها أن تجد موهبة لابنها عمر الذي أصبح في حاجة شديدة لأمر يفرغ فيه طاقته فرأت أن الموسيقى يمكن أن تكون مناسبة له لشغفه بها منذ صغره وبالفعل اشترت له بيانو ليقوم بالعزف عليه لكنه وكالعادة فاجأ الجميع بموهبة استثنائية شهد بها جميع من حوله في العزف على آلة #البيانو وشارك في العديد من الحفلات داخل المدرسة وخارجها.

وأكد عمر الذي حاورته "العربية.نت" أن أمه كانت السبب في كل ما وصل إليه من نجاح وتفوق قائلاً "أنا بدون أمي لا شيء.. أمي هي التي بذلت جهدها وتعبت أكثر مني فما أنا فيه الآن هو نجاح لأمي قبل أن يكون لي".

وتشعر حنان بالامتنان الشديد لله بعد ما حدث لها ولابنها حيث إنها ترى أن حياتها الآن باتت أفضل بكثير كما أنها أصبحت أقوى، ففي كل مكروه يحدث للمرء تجد خيراً مخبأً.