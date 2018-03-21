السيسي: النساء قدمن أحبابهن فداء للوطن بلا شكوى

كرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمهات مصر المثاليات في احتفالية كبيرة أقيمت صباح اليوم الأربعاء.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس حرص خلال الاحتفال على تكريم عدد من الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، فضلاً عن النماذج النسائية المشرفة في شتى المجالات، وحرص على دعوة الحاضرين للوقوف تحية وتقديرا للسيدات المصريات.

وأشار السيسي إلى أنه التقى بأسر ضحايا الإرهاب في الكثير من المناسبات، وأنه لم يسمع كلمة واحدة من أم أو زوجة أو ابنة أي ضحية تحمل أي اعتراض أو عتاب، وأنهن جميعاً وعددهن بالمئات تحملن آلامهن وأحزانهن لصالح مصر وفداء للوطن.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية التأدب والتحضر مع السيدات لما لهن من فضل كبير على الجميع، فقد تحملن الكثير خلال فترة من عدم الاستقرار، ودفعن الكثير لصالح مصر والمصريين.

وقال إن وقفة المصريين خلال السنوات الماضية بجميع أطيافهم كانت بمثابة علامة جديدة في حياته، وأنه من أجل المصريين وقلوبهم الطيبة حافظ الله على الوطن بعدما تحملوا الكثير، مشيراً إلى أن المصريين يقفون حالياً مع بلادهم مثلما يقفون بجانب أبنائهم لما فيه صالحهم.

وأكد الرئيس المصري أن ما تفعله الحكومة لصالح المرأة ليس فضلاً بل هو ما يليق بها، مشيراً إلى أن تجربة الاستعانة بالمرأة في مختلف المهام والمناصب أثبتت نجاحاً كبيراً.

وأكد السيسي أنه رغم أن #التمثيل_النيابي_للمرأة غير مسبوق إلا أن هناك أملا في المزيد، ولذلك فهناك حاجة لحركة منظمة لإعداد وتجهيز أفضل الكوادر بحيث تتقدم الصفوف، مشيرا إلى أنه بالاعتماد على معايير الكفاءة والأمانة والإخلاص والشرف ستكون هناك نتائج جيدة.

ووصف الرئيس #السيسي المرأة بأنها صوت وضمير الأمة، والحارس على وجدان هذا الوطن وينبع هذا الوصف بيقين راسخ بأن الله جل في علاه قد جسد كل المعاني الإنسانية النبيلة في شخص المرأة، مشيرا إلى أنه سعيد للغاية، وهو يتابع كيف ضربت المرأة المصرية المثل في التضحية والإنكار والإصرار على تحقيق ذاتها وحماية أسرتها الصغيرة والكبيرة.