المؤبد لـ9 أشخاص بتهمة تشكيل خلية إرهابية في مصر

حكمت محكمة مصرية، الأربعاء، غيابياً بالسجن المؤبد على 9 أشخاص متهمين بالانضمام لجماعة #الإخوان المسلمين المحظورة لإدانتهم بتشكيل "خلية إرهابية" للتخطيط لهجمات على قوات الأمن ومؤسسات أخرى.

ومازال المتهمون هاربين، ويمكن إعادة محاكمتهم عند إلقاء القبض عليهم. وتعادل الأحكام المؤبدة بالسجن في مصر 25 عاماً.

يأتي ذلك فيما قضت محكمة جنايات #القاهرة بسجن 13 متهماً آخرين 10 سنوات لكل منهم في تهم مماثلة، منها التخطيط لاغتيال رموز عامة ومسؤولي أمن، والانضمام لجماعة محظورة، في إشارة إلى الإخوان المسلمين.

وحكم على 2 من القصر بالسجن عامين لكل منهما.

والمتهمون الخمسة عشر إجمالا قيد الاعتقال ويمكن الطعن على أحكامهم.

واليوم أيضاً، أحال النائب العام في مصر 30 شخصاً للمحاكمة، للاشتباه في انضمامهم إلى جماعة على صلة بتنظيم داعش. ووفقا للبيان، فقد خطط المتهمون للاعتداء على أفراد أمن ومؤسسات حكومية، فضلاً عن كنائس ومسيحيين من #أقباط في #مصر، وقد تدربوا في معسكرات لتنظيم #داعش في سوريا وليبيا.

ولم يحدد موعد للمحاكمة.