"الأم المثالية" تروي قصتها وسبب تعدي ابنها على مسؤولة

سلوى يحيى سعد عامر هي الأم المثالية في مصر للعام 2018، وهي والدة الشاب الذي اعتدى على المسؤولة المصرية خلال إعلان أسماء #الأمهات_المثاليات أمس الثلاثاء.

القصة الكاملة للواقعة وقصة نجاحها في تربية أبنائها وفوزها بلقب #الأم_المثالية روتها سلوى عامر لـ"العربية.نت"، شارحة أنها تزوجت عام 1984 وأقامت منذ ذلك الحين في 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. وقد رزقت بأربعة أبناء، أكبرهم أحمد الذي يعاني من إعاقة ذهنية، وبعد 3 سنوات من ولادته، رزقت بولدين بصحة جيدة، توفي أحدهما وهو في سن الـ18، ثم رزفت بفتاة مصابة بإعاقة ذهنية "بسبب خطأ طبي أثناء ولادتها".

وأوضحت الأم المثالية أنها لاحظت حب ابنها أحمد وابنتها أميرة للمياه ورغبتهما في اللعب بها والبقاء فيها لساعات طويلة، ومن هنا استنتجت حبهما للسباحة، وعلى الفور دبّرت لهما إمكانية ممارسة هذه الرياضة، ونجحا فيها واحترفاها وحازا على بطولات فيها.

وأكدت أن ابنيها لم يكتفيا بالفوز ببطولات سباحة محلية، بل حققا ميداليات فضية وذهبية في بطولات عالمية، مشيرة إلى أنهما "مبدعان فكريا وعقليا، ولديهما قدرة غير طبيعية على الاستيعاب والتعلم بسرعة رغم إعاقتهما".

وأكدت أن زوجها هو الذي قدم ملفها ضمن المتسابقات للفوز بلقب #الأم المثالية، وفوجئت بفوزها باللقب، مضيفة أنها "سعيدة أن الله كلل جهودي في تربية أبنائي بنجاح"، حيث أصبح الابن الأكبر والابنة الصغرى بطلين في لعبة السباحة، بينما تخرج الابن الأوسط أسامة من كلية التجارة، ويعمل حاليا في إحدى الشركات الكبرى.

وعن الواقعة التي حدثت أمس حين اعتدى فيها ابنها الأكبر أحمد على الدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية لوزارة التضامن خلال إعلانها أسماء #الأمهات المثاليات، قالت عامر إن ابنها الذي كان حاضرا بالمؤتمر أصيب بحالة هياج شديدة بعد إعلان فوزها باللقب وتكريمها بأداء العمرة، فاعتقد أن المسؤولين في القاعة سيتسببون في ابتعادها عنه بالسفر، ولشدة ارتباطه بها خشي من حدوث ذلك، فصعد للمنصة وحاول تحطيم ميكروفونات الفضائيات حتى لا يكرروا خبر فوزها.

وأوضحت أنها احتضنته واحتوته بسرعة، وشرحت له الموقف وتفهمه، ولذلك هدأت حالته، ثم قدمت اعتذارا للدكتورة سمية الألفي، مؤكدةً أن ابنها ليس عدوانيا أو عنيفا.