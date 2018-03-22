شركة تخسر 140 مليون دولار كلما سجل محمد صلاح هدفاً

قبل أسبوعين وقعت شركة "فودافون مصر للاتصالات" عقد رعاية وشراكة حصرية مع "نادي ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم، وقعه رئيسها التنفيذي الكسندر فرومان، إضافة إلى توقيع المدير التنفيذي للنادي بيلي هوغان.

وفي العقد تعهدت "فودافون" بتقديم دقائق مجانية لمشتركيها البالغين 43 مليونا، مع كل هدف يسجله نجم ليفربول، اللاعب المصري #محمد_صلاح، ثم اتضح فيما بعد، وفقا للوارد الثلاثاء الماضي بصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن الدقائق المجانية التي تعهدت بها، هي 11 لمشتركيها، بدءا من 20 مارس وحتى نهاية الموسم الحالي.

واشترطت الشبكة الفودافونية، اشتراك الواحد من عملائها بتعرفة خاصة بشركة Mo Salah World لتفعيل خدمة تقدم له أخباراً وصوراً وفيديوهات حصرية عن نجم المنتخب المصري وفريق #ليفربول_الإنكليزي محمد صلاح، وهو ما نرى تفاصيله بفيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه عن إعلان الشركة بتقديمها 11 دقيقة مجانية لمشتركيها في كل بلد ناشطة فيه، كـ #مصر التي بثت فيها الإعلان عبر التلفزيونات المحلية.

ولأن متوسط سعر خدمة "فودافون" الهاتفية هو 25 بنسا من الجنيه الإسترليني لمعدل أي اشتراك، أو 35 بنسا من الدولار، باعتبار أن الاسترليني يساوي 1.40 دولار، فإن كل هدف يسجله محمد صلاح لفريقه قد يكلف الشركة 100 مليون استرليني، أو 140 مليونا من الدولارات، وهي حسبة قامت بها "ديلي ميرور" من دون تفصيل لها، ومن غير أن تنشر المعادلة التي اعتمدتها للوصول إلى هذا الرقم الكبير.