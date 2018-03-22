مصر تتعهد بمحاسبة المسيئين إلى السودان في الإعلام

أعلن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في #مصر أنه سيتم محاسبة المسيئين للسودان والشعب السوداني الشقيق.

وقال في كلمته بحفل تخرج الدفعة الـ19 من الدورة التدريبية للإعلاميين الأفارقة، الخميس، إن لدى المجلس الشجاعة لمحاسبة كل من يتجاوز حدوده ضد #السودان، مؤكدا أنه سيكون هناك حدود واضحة لعلاقات الشعبين اللذين تجمعهما علاقات تاريخية.

وأضاف أنه يتمنى أن يترجم الإعلاميون والصحافيون الروح الجميلة التي صاحبت زيارة الرئيس السوداني #عمر_البشير مؤخرا لمصر، لأن قوة مصر من صالح السودان وقوة السودان من صالح مصر، مشيرا إلى أن هناك فرصة لتحسين أحوال الإعلام في مصر بعدما عاش فترة من الفوضى، مؤكدا أن المجلس يسعى لضبط الشاشات ومحاسبة أي مقصر أو متجاوز.

وكان الرئيس السوداني البشير قد زار القاهرة الاثنين الماضي وأجرى مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي تناولت تعزيز العلاقات والتنسيق لحل كافة الخلافات العالقة.

وقال الرئيس السيسي إن ما يجمع مصر والسودان هو رباط مقدس سيبقى إلى يوم الدين، وإن العلاقة بين شعبي وادي النيل متجذرة منذ أقدم العصور فمصر والسودان أسرة واحدة، وشعب واحد، تربطهما وشائج أزلية لا انفصام فيها، من الأخوّة والصداقة ووحدة المسار والمصير.

وخلال المباحثات بين الرئيسين تم الاتفاق على ضرورة تعظيم التعاون الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، فضلاً عن إقامة مشروعات حيوية تندرج تحت مفهوم الشراكة الاستراتيجية بينهما.