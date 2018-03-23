صور.. السيسي بالزي العسكري في قاعدة جوية بسيناء

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مرتديا الزي العسكري، الجمعة إحدى القواعد الجوية في #سيناء للقاء أفراد الجيش المشاركين في العملية العسكرية التي أُطلقت الشهر الماضي لمكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان للجيش المصري أن السيسي أكد على "ضرورة استخدام كل القوة ضد كل من تسول له نفسه أن يرفع السلاح ضد أي مصري".

وقال السيسي وفقا للبيان "إننا سنأتي هنا (سيناء) قريباً للاحتفال بالنصر على خوارج هذا العصر".

وتأتي الزيارة قبيل انتخابات الرئاسة المنتظر إجراؤها بين 26 و28 آذار/مارس الجاري والتي من المرجح فيها فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وكان #الجيش_المصري قد أعلن الأسبوع الماضي عن مقتل 36 إرهابيا في إطار العملية "سيناء 2018" التي يشنها ضد الجماعات المتطرفة في سيناء.

وبهذا الرقم تصل حصيلة مقتل المتطرفين منذ انطلاق العملية إلى أكثر من 150 إرهابيا.