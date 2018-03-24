الأزهر والإفتاء يدينان حادث الإسكندرية الإرهابي

دان #الأزهر_الشريف، السبت، بأشد العبارات، الانفجار الإرهابي الذي وقع ظهر اليوم في الإسكندرية، أثناء مرور موكب مدير أمن الإسكندرية، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخرين.

وشدد الأزهر في بيان على أن تلك الأعمال الإجرامية تعد من الإفساد في الأرض، لما فيها من ترويع للآمنين وبث للفوضى والذعر، داعيا الشعب المصري للوقوف بكل قوة خلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة الباسلة، حتى يتم القضاء على شراذم تلك العصابات الإرهابية.

كما دان فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي مصر بشدة، التفجير الإرهابي الذي وقع ظهر اليوم السبت في الإسكندرية.

وأكد مفتي مصر في بيان أن جماعات الإرهاب اعتادت الغدر والقتل غيلة، في مواجهة شجاعة جنود مصر البواسل الذين يحاربون الإرهاب بكل قوة وحزم، ويفدون الوطن بأرواحهم.