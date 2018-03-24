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شاهد مدير أمن الإسكندرية يتفقد موقع الهجوم عقب نجاته

المصدر: دبي - العربية.نت
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بعد نجاته من محاولة اغتيال، تفقد مدير أمن محافظة الإسكندرية المصرية، اللواء #مصطفى_النمر، السبت، موقع الحادث برفقة قيادات أمنية، وفق مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام.

وانفجرت عبوة ناسفة في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بمدينة #الإسكندرية، السبت، واستهدف الهجوم موكب مدير الأمن الذي لم يكن متواجداً لحظة التفجير.

اللواء مصطفى النمر اللواء مصطفى النمر

وأسفر الهجوم عن مقتل شرطيين وإصابة 5 آخرين من عناصر الشرطة.

ويأتي الهجوم قبل 48 ساعة من انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية. كما قرر النائب العام المستشار، #نبيل_صادق، فتح تحقيق عاجل في الحادث.

كلمات دالّة

#الإسكندرية, #نبيل صادق, #مصطفى النمر

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