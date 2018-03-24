مصر تحظر بث إعلان يسيء لشعوب إفريقيا

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في #مصر، السبت، برئاسة مكرم محمد أحمد، حظر بث إعلان يسيء لإفريقيا وشعوبها.

وقرر المجلس بث إعلان الشركة المصرية للاتصالات، وتحديدا الجزء الخاص بإفريقيا، مؤكدا أن الإعلان يتهم الأفارقة بأنهم من آكلي لحوم البشر، وهو ما يسيء إلى الشعوب الإفريقية.

وقال المجلس في بيان، إن ما ورد في الإعلان يعد أمراً يسيء إلى العلاقات المصرية الإفريقية، ويضر بمصالح الدولة المصرية في #إفريقيا، ويقوض الجهود التي تقوم بها لدعم العلاقات معها، خاصة في ظل الانفتاح المصري على إفريقيا، الذي يشهد تطوراً ملحوظاً منذ تولي الرئيس عبدالفتاح #السيسي رئاسة البلاد.

وتضمن القرار منع بث الإعلان نهائيا وعلى جميع الشاشات، مشيرا إلى أن أي مخالفة في البث ستؤدي إلى فرض غرامة مالية على القناة التي تبث الإعلان.‫