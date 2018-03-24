مصر.. نجاة مدير أمن الإسكندرية من الاغتيال ومقتل شرطي

انفجرت عبوة ناسفة في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بمدينة #الإسكندرية، السبت، واستهدف الهجوم موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية، اللواء #مصطفى_النمر، الذي لم يكن متواجداً بالموكب المستهدف.

وأسفر الهجوم عن مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين من عناصر الشرطة من جراء التفجير، أحدهم إصابته خطيرة، وفقا لما أعلنته #وزارة_الداخلية_المصرية.

وتابع اللواء النمر مدير أمن الإسكندرية، الموقف عقب الهجوم مباشرة، والذي جاء محدودا بعبوة بدائية الصنع.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية نقل المصابين إلى مستشفى مصطفى كامل، وجثة الضحية إلى مشرحة كوم الدكة.

وضرب الانفجار بالقرب من فندق "رويال توليب"، وتسببت الموجة الانفجارية في إحداث أضرار بالعديد من السيارات قرب الانفجار.

ويأتي الهجوم قبل 48 ساعة من انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية وسط تحذيرات سابقة من هجمات تسعى لإفساد الانتخابات.

وإلى ذلك، قرر النائب العام المستشار، #نبيل_صادق، فتح تحقيق عاجل في الحادث. وأمر بإرسال فريق من النيابة لموقع الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لشهود العيان حول تفاصيل الانفجار.