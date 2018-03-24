وزير داخلية مصر من موقع التفجير: سنواصل محاربة الإرهاب

تفقد وزير الداخلية المصري، مجدي عبدالغفار، موقع التفجير الذي شهدته # الإسكندرية صباح اليوم السبت، واستهدف مدير الأمن، وأسفر عن مقتل شرطيين وإصابة 5 آخرين.

والتقى الوزير بعدد من القيادات الأمنية بموقع الحادث، ووجه بسرعة اضطلاع فرق البحث المشكلة من الأجهزة المعنية، بالعمل على سرعة الوقوف على أبعاد الحادث وملابساته وتحديد العناصر الضالعة في ارتكابه وضبطهم.

وأكد وزير الداخلية أن الحادث ما هو إلا محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار البلاد، والنيل من عزيمة وإصرار الشعب المصري نحو استكمال مسيرة بناء المستقبل.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح في محاربة الإرهاب، وأن تلك الأعمال الجبانة لن تنال من عزيمة رجال الشرطة في حربهم ضد #الإرهاب مهما تعاظمت التحديات.

ووجه الوزير بالتصدي بمنتهى الحزم والحسم لأية محاولة تستهدف أمن الوطن والمواطنين.

وزار عبدالغفار المصابين جراء الحادث بمستشفى مصطفى كامل حيث يتلقون العلاج.