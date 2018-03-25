كاميرات كشفتهم.. تحديد هوية منفذي حادث الإسكندرية

توصلت الأجهزة الأمنية في مصر مساء السبت إلى تحديد هوية عدد من منفذي محاولة الاغتيال، التي طالت مدير أمن الإسكندرية ، عبر سيارة مفخخة.

وتنفذ القوات الأمنية عمليات تمشيط للبحث عن المتورطين.

وفي المعلومات الأولية المتوافرة، بحسب مراسلة العربية في القاهرة، فإن كاميرات مراقبة وتفريغ، بالإضافة إلى تحقيقات الأمن الوطني توصلت إلى منفذي العملية، ويجري التأكد من أماكن تواجدهم بعد هروب عناصر منهم بعد الحادث مباشرة.

كما أشارت المعلومات إلى أن العناصر الإرهابية استأجروا إحدى الشقق في الاسكندرية وخططوا لهذه العملية.

وأكد جهاز الأمن الوطني أن الهدف كان معدا له مسبقاً، وهو اغتيال مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر.

وانفجرت عبوة ناسفة في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بمدينة #الإسكندرية ، السبت، مستهدفة موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية، اللواء #مصطفى_النمر، الذي لم يكن متواجداً بالموكب.

وأسفر الهجوم عن مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين من عناصر الشرطة من جراء التفجير، أحدهم إصابته خطيرة، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية المصرية.