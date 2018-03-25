هذه نهاية مشعل الموقد والشيشة في قطار مصري

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على صاحب واقعة الموقد والشيشة بقطار المنوفية، الأحد.

وقالت #وزارة_الداخلية_المصرية، إنها رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بإشعال نيران موقد صغير الحجم وإعداد الشاي واستخدام الشيشة داخل قطار منوف - القاهرة.

وأعلنت أنه بفحص وإجراء التحريات، تم تحديد مرتكب الواقعة، وهو المدعو عبده .ا.ح (40 عاما)، وهو عاطل ومقيم بمحافظة القليوبية، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، مشيرة إلى توقيف المذكور حال تواجده بمحطة سكك حديد شبين الكوم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، ونفى علمه بأن ذلك مخالف للتعليمات.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وعرض مرتكب الواقعة على النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان مغردو مواقع التواصل في مصر قد تداولوا فيديو آخر لعامل في هيئة السكك الحديدية يقوم بإعداد نرجيلة خلال رحلة لقطار سريع على خط طنطا - شبين الكوم، وبجانبه موقد مشتعل.

وظهر في الفيديو العامل وهو يقوم بإعداد الفحم على النار وتجهيز النرجيلة خلال سير القطار دون محاسبة أو لوم من الركاب والمسؤولين، في مشهد أثار استياء المصريين وأعاد للأذهان مجددا كارثة قطار العياط الذي احترق عام 2002 مخلفا أكثر من 150 قتيلا بسبب موقد كيروسين كان داخل القطار.

وطالب المصريون بمحاسبة المسؤولين عن هذا القطار، والذين يمكن أن يتسببوا في كوارث أخرى بسبب إهمالهم واستهتارهم بأرواح الركاب.