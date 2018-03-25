بعد انتهاء عمله..السيسي يمنح السفير السعودي وشاح النيل

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، الأحد، أحمد بن عبد العزيز #قطان، وزير الدولة للشؤون الإفريقية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للمملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس منح الوزير قطان #وشاح_النيل، مثمنا جهوده في دعم العلاقات الثنائية بين #مصر والمملكة العربية #السعودية على مدار 14 عاماً قضاها كسفير للمملكة في مصر، وأسهم خلالها في رعاية وتنمية العلاقات بين البلدين، فضلاً عن عمله كمندوب دائم لبلاده لدى الجامعة العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير السعودي نقل للرئيس تحيات #خادم_الحرمين_الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال إن قطان أشار إلى قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي على كافة الصعد.