مصر.. مقتل 6 إرهابيين من "حسم" الإخوانية بالبحيرة

نجحت أجهزة وزارة #الداخلية_المصرية، فجر الأحد، في توجيه ضربة أمنية مؤثرة للجناح المسلح لجماعة #الإخوان الإرهابية #حركة_حسم وتمكنت في زمن قياسي من كشف بؤرة إرهابية لعدد من عناصر الحركة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة وتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع عناصرها، ما أسفر عن مصرع 6 عناصر.

وأورد بيان الداخلية أنه تم تحديد هوية ثلاثة منهم، وهم كل من الإرهابيين الإخوانيين (إمام فتحي إمام خريبة، محمود محمد حسن عبدالحميد مبروك، أحمد مجدي إبراهيم محمد زهرة) والمطلوب ضبطهم على ذمة القضية رقم (1074/ 2017 حصر أمن دولة عليا "الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية") وعُثر بحوزتهم على (4 بندقية آلية، 4 خزينة، بندقية خرطوش، كمية متنوعة من الذخائر، 6 عبوات متفجرة).

وكانت معلومات قطاع الأمن الوطني قد كشفت عن مسؤولية البؤرة الإخوانية المُشار إليها بقيادة الإخواني باسم محمد إبراهيم جاد (هارب بإحدى الدول العربية) عن حادث استهداف مدير أمن الإسكندرية السبت، كما كشفت المعلومات عن اضطلاع الهارب المذكور بتاريخ 17 يناير 2017 بشراء السيارة المستخدمة في الحادث، وتبين أنها ماركة (ميتسوبيشى لانسر – فضي اللون – تحمل لوحات مزورة رقم 402076 ملاكى الإسكندرية، وأن صحة رقمها س ج ج 2832) من أحد المعارض بالإسكندرية باسم إحدى السيدات بدعوة أنها زوجته وتكليفه لعناصر تلك البؤرة بتفخيخها من خلال زرع عبوة متفجرة داخلها وتفجيرها عن بعد حال مرور سيارة اللواء مدير الأمن.

هذا بالإضافة إلى تلقي عناصر تلك البؤرة عدة تكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بالتخطيط لاستهداف عدد من الشخصيات الهامة والمواقع الحيوية بمحافظات (الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ)، بهدف ترويع المواطنين وهز ثقتهم في مؤسسات الدولة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات، وجارٍ ملاحقة عناصر البؤرة الإخوانية الإرهابية الهاربة.