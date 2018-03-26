احتفالات ومشاهد طريفة وإنسانية في الانتخابات المصرية

مع الدقائق الأولى لفتح مراكز الاقتراع في #انتخابات_الرئاسة_المصرية التي انطلقت اليوم الاثنين، انطلقت الاحتفالات والمواقف الطريفة والإنسانية داخل وخارج مقار التصويت.

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالاً كبيراً من النساء والفتيات اللوائي احتفلن بالانتخابات بالزغاريد والرقص على الأغاني الوطنية والشعبية. كما شهدت المراكز إقبالا كبيرا من كبار السن الذين توافدوا إلى اللجان على مقاعد متحركة، بينما قام شبان وفتيات بمساعدة المسنين وذوي الاحتياجات على الإدلاء بأصواتهن.

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وشهدت مراكز الاقتراع مواقف طريفة، مثل المواطن الذي اصطحب حماره داخل إحدى اللجان في الشرقية، وبعض السيدات اللوائي حملن أطفالهن خلال التصويت، وساهم هؤلاء الأطفال في إضفاء أجواء من الفرح والبهجة داخل اللجان.

وكان الموقف الأكثر طرافة هو محاولة بعض السيدات الرقص والاحتفال داخل اللجان نفسها بعد إدلائهن بأصواتهن، وهو ما لم يسمح به المشرفون والقضاة وطالبوهن بالاحتفال خارج اللجان لإفساح المجال للناخبين الآخرين للإدلاء بأصواتهم.

وشهدت بعض اللجان مسيرات حاشدة من المصرين الذين توافدوا في جماعات للإدلاء بأصواتهم وسط احتفالات كبيرة.

وكانت عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية قد انطلقت اليوم في 367 لجنة عامة و13 ألفاً و706 لجنة فرعية.

ومن المقرر أن تستمر علميات التصويت حتى بعد غد الأربعاء لاختيار #الرئيس_المصري المقبل لمدة 4 سنوات كاملة من بين مرشحين متنافسين هما الرئيس الحالي المنتهية ولايته الرئيس عبد الفتاح #السيسي والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس "حزب الغد".