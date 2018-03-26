بالصور.. كيف شارك فنانو مصر بالانتخابات الرئاسية؟

حرص عدد كبير من الفنانين المصريين على المشاركة في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية، من أجل حث المواطنين على المشاركة في ذلك الحدث.

ونشر عدد من الفنانين الصور الخاصة بمشاركتهم في اليوم الأول، فيما التقطت صور لبعضهم أثناء مشاركته في التصويت، حيث كان حكيم حريصاً على الاحتفال بطريقته الخاصة مع المواطنين أمام لجنته الانتخابية، عندما توجه إلى لجنته بمدينة الشيخ زايد في الصباح الباكر وهو يحمل علم مصر، وأخذ يغني مع المواطنين أحدث أغنياته "أبو الرجولة" التي أطلقها خصيصا من أجل المشاركة في #الانتخابات.

من جانبه احتفل إدوارد بمشاركته من خلال مجموعة صور نشرها عبر حسابه على "تويتر" وعلق عليها قائلا "حبيت أكون من أوائل الناس اللي نزلت".

ذلك الأمر الذي قام به شريف منير الذي التقط صورا تذكارية بصحبة قوات الأمن المكلفة بتأمين لجنته الانتخابية، وظهر في الصور وعلى إصبعه الحبر الفسفوري واكتفي بالتعليق عليها قائلا #تحيا_مصر.

وشهد اليوم الأول تواجد عدد آخر من الفنانين، حيث ظهر الفنان مدحت صالح الذي كان يدلي بصوته وإلى جواره وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

كما تواجد محمد هنيدي بلجنته الانتخابية، وكذلك الفنانة نبيلة عبيد التي التقطت مجموعة من الصور خلال تواجدها، كما شاركت سميرة أحمد في التصويت وهي تحمل علم #مصر.