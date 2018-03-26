عمرها 101 عام واتصلت بالشرطة لتصوت بانتخابات مصر

لم تجد المعمرة المصرية، حكيمة مجلع خليل، البالغة من العمر 101 عام وسيلة تنقلها إلى مقر لجنتها الانتخابية كي تدلي بصوتها في #انتخابات_مصر سوى أن تتصل بالشرطة لتساعدها في ذلك.

على الفور قررت مديرية أمن القاهرة توفير سيارة إسعاف ومقعد متحرك لنقل السيدة من منزلها في منطقة الأزبكية وسط #القاهرة، حيث قامت ضابطات من عناصر الشرطة النسائية بقسم حقوق الإنسان بمرافقتها للإدلاء بصوتها الانتخابي وإعادتها لمنزلها مرة أخرى.

وقدمت المعمرة المصرية الشكر لوزارة #الداخلية_المصرية على ما قامت به نحوها، مؤكدة أنها كانت ستصاب بالحزن لم لو تشارك في هذا العرس الانتخابي.