من هو المصري الذي قُتل بسبب صاروخ الحوثي على السعودية؟

قُتل مقيم مصري وأصيب إثنان آخران جراء إطلاق #ميليشيا_الحوثي المدعومة من إيران لعدد 7 صواريخ باليستية باتجاه عدة مدن سعودية، ومنها العاصمة الرياض، إلا أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت الصواريخ مساء الأحد.

المعلومات الأولية التي توصلت إليها "العربية.نت" من أعضاء في الجالية المصرية بالسعودية تشير إلى أن الضحية المصري اسمه بالكامل عبدالمطلب أحمد حسين علي، من إحدى محافظات الصعيد، ويعمل بمهنة المقاولات بالسعودية.

الضحية يقيم مع اثنين من زملائه المصريين بغرفة في الطابق الأخير من العقار الذي سقطت عليه أجزاء وشظايا الصاروخ الحوثي.

وقال أحد أعضاء الجالية المصرية إن االضحية من مواليد أكتوبر في العام 1978، وقد تم إبلاغ السفارة المصرية لتولي إجراءات نقل الجثمان لمصر.

من جانبها أعربت الخارجية المصرية عن خالص التعازي لأسرة المواطن المصري عبدالمطلب أحمد حسين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين المصريين الآخرين الذين أصيبا في الحادث.