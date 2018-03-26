وفاة الصحافي المصري لويس جريس بعد صراع مع المرض

غيّب الموت اليوم الاثنين الصحافي المصري #لويس_جريس بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 90 عاما.

والصحافي الراحل هو زوج الفنانة الراحلة #سناء_جميل، وتزوجها بعد قصة حب، واستمر الزواج بينهما 40 عاما حتى توفيت في 22 ديسمبر/كانون الأول 2002.

ولد جريس في يوليو/تموز من العام 1928 في أبوتيج، محافظة أسيوط. حصل على بكالوريوس الصحافة والأدب من الجامعة الأميركية عام 1955، وعمل بمؤسسة "روز اليوسف" الصحافية ثم تولى رئاسة تحرير مجلة "صباح الخير".

وكان عضواً في المجلس الأعلى للصحافة، وفي المجلس الأعلى للثقافة، وفي لجنة القراءة بالمسرح. وألّف عدداً من القصص القصيرة، من بينها "حب ومال" و"هذا يحدث للناس"، كما ترجم مسرحية "الثمن" لأرثر ميللر.