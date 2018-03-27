شاهد حفلات زفاف واحتفالات أمام لجان انتخابات رئاسة مصر

شهدت لجان الانتخابات ومراكز الاقتراع في اليوم الثاني لـ #انتخابات_الرئاسة_المصرية إقبالا من الناخبين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة التنمية المحلية أن لجان #الاقتراع فتحت أمام الناخبين في التاسعة من صباح اليوم حيث شهدت انتظام عملية التصويت في مختلف اللجان وعدم وجود أية معوقات تعيق تصويت المواطنين.

وأكد تقرير غرفة عمليات الوزارة أنه تم توفير كافة الترتيبات اللازمة للتيسير على المواطنين والناخبين حيث تقوم الغرفة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات لتذليل أية عقبات، كما يتم التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأكد اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية انتظام وسهولة ويسر العملية الانتخابية في كافة المحافظات.

وأشار إلى أن إجراءات العملية الانتخابية تتم عبر ثلاث أضلاع الأول هو الهيئة العليا للانتخابات، والثاني قوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة، والثالث هو وزارة التنمية المحلية والمحافظات، لافتا إلى قيام المحافظات بتزويد اللجان بكافة التجهيزات بالإضافة إلى توفير أماكن مناسبة للقضاة خاصة المغتربين في جميع المحافظات، وإعداد قوائم للمغتربين في كل محافظة واعتمادها وتحديد اللجان الانتخابية لهم.

في سياق متصل شهدت لجان الانتخابات احتفالات و #حفلات_رقص على أنغام الأغاني الوطنية والشعبية ابتهاجا بالعرس الديمقراطي.

وشهدت اللجان حضور بعض العرسان للتصويت في الانتخابات والاحتفال مع الناخبين بالزفاف.

كما شهدت إحدى اللجان في محافظة سوهاج ذهاب العريس مصطفى محمد أحمد وعروسه انتصار محمد بمدينة جرجا إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوتيهما في انتخابات الرئاسة، قبل الذهاب لاستكمال مراسم الزفاف.

وأدلى العروسان بصوتيهما بلجنة مدرسة رزق الله مشرقي بمدينة جرجا، وسط زغاريد الناخبات.

وفي الشرقية شهدت اللجنة رقم 6 بمدرسة سعيد عبد العال الابتدائية بقرية الحجاجية بمركز فاقوس حضور العريس محمد السيد أحمد وعروسه إلى اللجنة للإدلاء بصوتيهما في الانتخابات وهما يرتديان ملابس الزفاف.

وأدلى العريس محمد عبداللطيف عويضة والعروس نورة بصوتيهما في اللجنتين، 17 و18 بمدرسة الشهيد يحيى أبو الحمد بقرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط بقنا جنوب مصر، كما اصطحب عبد الرحمن برعي عضو مجلس النواب بمحافظة بني سويف عروسين للإدلاء بصوتيهما في انتخابات الرئاسة.

وشهدت اللجان من الخارج احتفالات راقصة وزغاريد وأغاني ابتهاجا بـ #الانتخابات_في_مصر.