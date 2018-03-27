وفاة ناخبة وإصابة 104 خلال الاقتراع في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة ناخبة بعد تعرضها لهبوط حاد بالدورة الدموية في إحدى مراكز التصويت في #حلوان.

كما أكدت الوزارة عن 104 حالة مرضية خلال عمليات التصويت في #انتخابات_الرئاسة_المصرية.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الحالات المرضية داخل اللجان الانتخابية وخارجها إلى 104.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد وهو المتحدث الرسمي للوزارة ‏أنه تم نقل السيدة إلى إحدى المستشفيات الخاصة بحلوان، مشيراً إلى وجود 104 حالة مرضية، 20 منهم تم إسعافهم في المقر الانتخابي، وتم نقل الباقي إلى المستشفيات لفحصهم والاطمئنان عليهم.

وكشف مجاهد أن الحالات المرضية تتنوع بين ارتفاع في ضغط الدم، ودرجه الحرارة، وهبوط بالسكر، والدورة الدموية، ونزلات معوية، وأزمات صدرية، وآلام بالقدم والظهر، مضيفا أن حالاتهم الصحية جميعهم مستقرة.