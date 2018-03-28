أول مصرية حكماً لكرة القدم الرجالية.. هذه قصتها

تعد منى عطا الله أول حكم نسائي لكرة القدم للرجال في #مصر، وقامت منذ أيام بإدارة لقاء في دوري الدرجة الثالثة بين فريقي حلوان وأبو النمرس.

وأصبحت منى حكما مساعدا بقرار من لجنة الحكام بـ #الاتحاد_المصري لكرة القدم، وصرّحت لـ"العربية.نت" بأنها ولدت في عائلة رياضية، فوالدها وأشقاؤها الأربعة يقومون بالتحكيم في دوري الدرجة الأولى المصري، حتى شقيقتها أسماء تعمل حكما مساعدا لكرة القدم النسائية.

وأضافت منى أن حبها لكرة القدم وتعلقها بها كان بسبب والدها، حيث كان الوالد يجمعها وأشقاءها عندما كانوا أطفالا لمشاهدة مباريات #كرة_القدم، وكان يناقشهم ويشرح لهم قوانين اللعبة، وأشارت إلى أنها التحقت بكلية التربية الرياضية.

كما أكدت منى أنها تقدمت بأوراقها كي تعمل حكما لكرة القدم عندما أعلن الاتحاد المصري فتح باب التقديم للنساء، وذلك لخوض تجربة إدارة مباريات الكرة، وكان ذلك عام 1998، وأضافت أنه تم قبولها حيث كانت ضمن أول دفعة حكام نساء في مصر.

ونوّهت إلى أنها طوال مسيرتها لم تتعرض لأي مضايقات أو اعتراضات من اللاعبين أو الأجهزة الفنية.

شاركت منى في إدارة بطولة كأس الجرف مع الاتحاد الدولي عام 2007، وأيضا في كأس العالم لكرة القدم النسائية في تشيلي عام 2008، كما انضمت أيضاً إلى الأولمبياد الأولى للشباب في #سنغافورة عام 2010، وكأس العالم تحت 20 عاما في غينيا 2016، وبطولة شمال إفريقيا، وبطولة أمم إفريقيا للسيدات.

وختمت منى قولها بـ "إن المرأة تستطيع القيام بعدة أعمال، وتستطيع أيضا التوفيق بين رعاية أولادها وزوجها وعملها، وتستطيع أيضا النجاح بهم جميعا في وقت واحد".