حزب النور يحشد للتصويت بالانتخابات ويعلن تأييده للسيسي

أعلن #حزب_النور في مصر، الذي يحتل المركز الرابع في البرلمان من حيث عدد النواب، مشاركته في التصويت لانتخابات رئاسة مصر وحشد أعضائه للنزول والمشاركة في التصويت.

وأعلن الحزب قيامه بحشد أعضائه وعضواته والمواطنين المؤيدين له للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، كما قام بتخصيص سيارات لنقل المواطنين واستخراج بياناتهم الانتخابية لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات.

ودشن الحزب حملة لدعم الرئيس عبد الفتاح #السيسي لفترة رئاسية جديدة، كما دشن حملة "اعرف لجنتك"، وهي حملة تساهم من خلالها اللجنة النسائية للحزب في تسهيل عملية #الانتخاب واستخراج أماكن المقرات الانتخابية ودعوة المواطنين للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم.

من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، الأمين العام لحزب النور، ورئيس الغرفة المركزية للحزب لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن أعضاء الحزب مستمرون في حشد المواطنين للتصويت.

وأوضح في بيان صحافي، مساء الثلاثاء، أن الغرفة المركزية تواصل إدارتها لحركة الحملة الانتخابية على مستوى الجمهورية، لتيسير وصول الناخبين للجان ومعرفة لجانهم وأرقامهم بالكشوف الانتخابية.

وأوضح أمين النور أن الحزب يريد مصلحة مصر إعلاء للصالح العام وحفاظا على اللحمة الوطنية والنسيج الوطني والصورة الصحيحة لمصر في الخارج والداخل.