عاصفة ترابية تضرب مصر.. والصحة تتأهب

تعرضت محافظات #مصر لعاصفة ترابية شديدة اليوم الأربعاء حيث حجبت الرؤية الأفقية وأصابت الحالة المرورية بالشلل.

ولم تذكر هيئة الأرصاد الجوية سبب العاصفة، لكنها أعلنت أنه سيصحبها سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.

وأعلنت وزارة #الصحة_المصرية رفع درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى بمستشفيات الصدر ونصحت المواطنين بوضع "ماسك" على الأنف والفم.

وأعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، رفع درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى بمستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية تزامناً مع العاصفة التي تجتاح البلاد.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات المركزة وتوافر أسطوانات الأكسجين وموسعات الشعب الهوائية وأجهزة النيبيولايزر بتلك المستشفيات حتى يتسنى لها استقبال أي طارئ.

ونصحت الوزارة مرضى الربو والحساسية الصدرية بعدم التعرض للعواصف الترابية وأن يلتزموا بالعلاج المقرر لهم مع البقاء في منازلهم.