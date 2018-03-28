مصر تمدد التصويت في انتخابات الرئاسة ساعة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في #مصر تمديد التصويت في #انتخابات_الرئاسة في يومها الثالث والأخير، الأربعاء، ساعة حتى العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت غرينتش).

وعزا المستشار محمود الشريف، نائب رئيس هيئة الانتخابات، للتلفزيون المصري، التمديد إلى "وجود كثافات كثيرة أمام لجان الانتخابات نظرا لتوافد الناخبين بأعداد كبيرة في الساعات الأخيرة بسبب الأحوال الجوية في هذه المحافظات".

وأكدت الهيئة في بيان لها أنه إزاء ما ورد للهيئة من بعض المحافظات بشأن وجود كثافات كثيرة أمام اللجان الانتخابية نظرا لتوافد الناخبين بأعداد كثيرة في الساعات الأخيرة بسبب سوء الأحوال الجوية فى هذه المحافظات وعدم كفاية الوقت المتبقي لإدلاء الناخبين بأصواتهم.

ووافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات فى اجتماعه على مدى فترة الانتخابات لمدة ساعة واحدة حتى الساعة العاشرة مساء ما لم يكن هناك ناخبون متواجدون داخل جمعية الانتخاب، فيستمر العمل حتى تمكينهم جميعاً من الإدلاء بأصواتهم.

وقالت الهيئة إنها تتوجه بالشكر إلى قضاة مصر الأجلاء والعاملين بمقار اللجان الفرعية وكل من رجال الجيش والشرطة على مجهوداتهم التي هي محل تقدير الهيئة الوطنية للانتخابات.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابي إلى كرنفال احتفالي.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء مصر 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون في 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.