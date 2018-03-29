السيسي يبحث مع مسؤول عسكري باكستاني مكافحة الإرهاب

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، الخميس، مع الفريق أول زبير محمود حياة، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، سبل مكافحة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، بأن الرئيس أعرب عن التطلع لتنمية التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات، والحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها إزاء القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه البلدين.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات، خاصة التعاون في المجال العسكري والتدريب، كما تم استعراض آخر المستجدات على صعيد الوضع في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة التنسيق المكثف ودفع الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب والتصدي لكل من يدعمه أو يموله.

وذكر راضي أنه تم الاتفاق على تكثيف الجهود لتصويب الخطاب الديني ونشر صحيح الإسلام لقطع الطريق على محاولات الجماعات الإرهابية ومن يساندها لتحقيق أهدافهم السياسية، حيث أكد الرئيس المصري في هذا السياق أن الجهاد الحقيقي هو رفع مستوى معيشة الشعوب من خلال تحقيق التنمية والبناء والتعليم الجيد والرعاية الصحية، وذلك في إطار المفاهيم الإسلامية المضيئة والمنيرة.

ومن جانبه، أعرب رئيس أركان القوات الباكستانية عن سعادته بزيارة مصر، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، ومشيداً بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، والنجاحات التي تتحقق على صعيد مكافحة الإرهاب من خلال العملية الشاملة "سيناء 2018".

وأكد رئيس الأركان الباكستاني أن استقرار #مصر يعد أمراً لا غنى عنه لاستقرار المنطقة، وهو الأمر الذي تهتم به #باكستان في ظل أثره المباشر على استقرار المناطق المتاخمة للشرق الأوسط والعالم.