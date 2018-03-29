30 صورة من انتخابات الرئاسة المصرية

انتهت في العاشرة من مساء الأربعاء عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية والتي انطلقت الاثنين واستمرت لمدة 3 أيام داخل مصر.

وشهدت الانتخابات التي تنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح #السيسي والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد مشاركة كبيرة من النساء وكبار السن والفنانين وكذلك الشباب، كما شهدت بعض المظاهر الاحتفالية والكرنفالات والمهرجانات خارج اللجان ابتهاجا بالانتخابات وتعبيرا عن الرغبة في المشاركة في العملية السياسية بالبلاد بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013.

وعبرت بعض السيدات والفتيات عن فرحتهن بالمشاركة في التصويت بالغناء والرقص، فيما عبر الرجال عن سعادتهم بالعرس الديمقراطي بالتقاط الصور خلال عمليات التصويت ورفع الأصابع وعليها أثار الحبر الأحمر بعد الإدلاء بالصوت.

وشهدت الانتخابات مشاركة كبيرة من فناني مصر، حيث التقطوا الصور التذكارية مع المواطنين خلال عمليات التصويت.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن اسم الفائز في الانتخابات برئاسة مصر في مؤتمر صحافي الاثنين المقبل.