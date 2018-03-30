الأزهر يدعو العالم للتدخل بعد أحداث فلسطين

دان الأزهر قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرات الفلسطينيين السلمية في ذكرى #يوم_الأرض، التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال #الأزهر الشريف، في بيان له الجمعة، إنه يدين بشدة قمع قوات الاحتلال الوحشي للمظاهرات والمسيرات السلمية، التي نظمها أبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى الـ42 ليوم الأرض، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا ومئات الجرحى.

وشدد الأزهر على "دعمه ومساندته الكاملة للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة، وانتفاضته الباسلة ضد سياسة مصادرة الأراضي والتهويد التي تنتهجها قوات الاحتلال"، مؤكداً أحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وطالب الأزهر المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بدعم الشعب الفلسطيني في صموده وكفاحه الوطني، كما يجب على #مجلس_الأمن الدولي الاضطلاع بمسؤولياته في وقف الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.