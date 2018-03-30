وسائل إعلام: نسبة الاقتراع للسيسي بلغت 96.9%

حصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على 96.9 بالمئة من نسبة الأصوات الصالحة للفوز بولاية رئاسية ثانية، بحسب ما أفادت الجمعة تقارير للإعلام الرسمي رفعت التقديرات السابقة لنسبة المقترعين.

كذلك رفعت صحيفة "الأهرام" الحكومية تقديراتها للمشاركة في الاقتراع الذي جرى بين 26 و28 آذار/مارس الجاري إلى 42.08%، مشيرةً إلى أن 25 مليونا من أصل 60 مليون ناخب مسجل أدلوا بأصواتهم.

وكانت الصحيفة أعلنت الثلاثاء أن #السيسي أعيد انتخابه بنسبة 92% وأن نسبة المشاركة تخطت 40%.

ولم توضح الصحيفة الأسباب التي دفعتها إلى مراجعة نسبتي الاقتراع للسيسي والمشاركة في الانتخابات.

وكان السيسي (63 عاماً) انتُخب لولاية أولى في العام 2014 بأغلبية 96.9% من أصوات المقترعين. وقد بلغت حينها نسبة المقترعين 47%.

في المقابل حصل منافسه الوحيد موسى مصطفى موسى على 3.1% فقط من الأصوات، بحسب صحيفة "الأهرام".

ويفترض أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في 2 نيسان/ابريل.

ومساء الأربعاء، أقر موسى بخسارته، مشيراً إلى أنه كان يأمل في الحصول على 10% من الأصوات، لكنه كان يدرك منذ البداية مدى الشعبية العارمة للرئيس.