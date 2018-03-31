طفل مصري كفيف يحفظ القرآن وترجمته الإنجليزية والفرنسية

كرّمت وزارة الأوقاف المصرية #طفلاً_كفيفاً_يحفظ_القرآن الكريم وترجمته باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وكرّم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الطفل عبد الله عمار محمد السيد خلال حفل تكريم الحفظة في المسابقة العالمية الـ25 للقرآن الكريم، والتي اختتمت أول أمس.

وقال الوزير المصري إنه علم وسمع أن هناك #طفلا_يحفظ_القرآن الكريم عن ظهر قلب بأرقام آياته بل بأرقام الصفحات، ولم يصدّق إلا بعد أن استدعاه لمكتبه لاختباره، فلم يخطئ الطفل في آية واحدة، حسب جمعة.

وأضاف وزير الأوقاف أن "الطفل ينتمي لأسرة بسيطة ويجتهد والده في تحفيظه القرآن وخصص له معلمين لتعليمه القرآن باللغة الإنجليزية والفرنسية، واستطاع حفظ ترجمته باللغتين".

وطلب الوزير من الطفل وهو على منصة التكريم تلاوة الآيات الأولى من سورة الفاتحة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ونفذ الطفل ذلك فأبهر الحاضرين.

واسم الطفل الكامل هو عبد الله عمار محمد السيد، وهو مقيم في قرية عرب تل الجراد بأنشاص الرمل محافظة الشرقية (شمال مصر)، ويدرس في الأزهر الشريف. وقد التقاه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قبل عامين وقرر التكفل بنفقات تعليمه حتى حصوله على الدكتوراه.

يحفظ عبد الله القرآن الكريم كاملاً بقراءاته العشر. وتكريماً لوالده والشيخ الذي ساعده في #حفظ_القرآن منحهما شيخ الأزهر رحلة حج على نفقة الأزهر.

وفي حديث لـ"العربية.نت"، أكد عمار محمد السيد، والد الطفل، أن ابنه حفظ القرآن الكريم كاملاً في 3 شهور فقط، وذلك عندما كان عمره 8 سنوات، وبعدها أتم قراءة القرآن بالقراءات العشر عند أحد الشيوخ بقرية البلاشون المجاورة، ثم أتم مراجعة العشر الكبرى.

وأضاف أن الطفل عبد الله قام بعد ذلك بتعلم الإنجليزية والفرنسية وأتقنهما، ويقوم حالياً بترجمة آيات القرآن لهما، كما أتقن النحو والصرف ويستطيع إعراب آيات قرآنية. مشيراً إلى أن شيخ الأزهر نصح عبد الله بالقراءة في الأدب والشعر وكافة فنون العلم.

وذكر والد الطفل المصري أن ابنه يحفظ قصائد كثيرة من الشعر الجاهلي والأموي والحديث وحفظ المعلقات، وقرأ كتب الأحاديث الستة وروايات طه حسين ونجيب محفوظ والعقاد والمنفلوطي، بالإضافة لروايات إنجليزية وفرنسية. واعتبر أن ابنه "يحتاج لمكتبة كبرى حتى يشبع نهمه إلى القراءة ورغبته في العلم".