عملية سيناء مستمرة.. ومقتل 6 إرهابيين

بعد حوالي شهرين من إطلاق عملية عسكرية شاملة ضد الإرهاب، أصدر #الجيش_المصري البيان رقم 17 بشأن العملية العسكرية الشاملة #سيناء 2018.

وأعلن المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، قيام القوات الجوية بـ"استهداف وتدمير عدد من الأهداف والتجمعات للعناصر الإرهابية والتي تم رصدها بواسطة معلومات استخباراتية مؤكدة. كما تم رصد واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء، أسفرت عن القضاء على أحد العناصر المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، عثر بحوزته على كميات من الأسلحة والذخائر".

وكشف الرفاعي عن تنفيذ عملية نوعية بنطاق الجيش الثالث الميداني، أدت إلى القضاء على 5 إرهابيين بحوزتهم عدد من البنادق الآلية، مشيراً إلى قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 163 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.

وأضاف: "تم ضبط 19 قطعة سلاح من نوع RBG وبندقية قناصة ورشاش برتة وبنادق آلية ومسدس 9 مم وقنبلة F1 وأنواع مختلفة من الذخائر، كما تمد تدمير 993 ملجأً ووكراً أو مخزناً عثر بداخلهم على عدد من دوائر النسف والتدمير، إضافة إلى أحزمة ناسفة و8 أجهزة لاسلكية وكميات من المواد الكيمياوية التي تدخل في صناعة العبوات".

كما أشار إلى أنه "تم القبض على 513 من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم إلى جهات الاختصاص".

وتابع الرفاعي: "استمرت القوات البحرية في تنفيذ مهامها المخططة في تأمين المسرح البحري من رفح وحتى العريش لمنع تسرب العناصر الإرهابية عن طريق البحر، فيما واصلت التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة".

وقال إنه تم تنظيم أكثر من 600 كمين ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي، وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي.