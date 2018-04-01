مصر تتفاوض مع فيفا بشأن بث مبارياتها في المونديال

كشف عضو الهيئة الوطنية للإعلام ونقيب الإعلاميين في #مصر، حمدي الكنيسي، عن جهود مكثفة تبذلها الهيئة والقاهرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل شراء حق بث مباريات المنتخب المصري في مونديال روسيا الذي سينطلق في حزيران/يونيو القادم.

وقال الكنيسي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن الهيئة الوطنية للإعلام تبذل حالياً جهوداً مكثفة مع مسؤولي فيفا للحصول على حق بث مباريات منتخب مصر في البطولة، تمهيداً لإذاعتها مجاناً للمصريين دون اللجوء للقنوات المشفرة.

كما لفت إلى أنه إذا نجحت المفاوضات سيتم بعد ذلك التباحث بشأن شراء حق بث مباريات المنتخبات العربية الأخرى المشاركة في البطولة وإذاعتها مجاناً.

وأضاف أن التفاوض يتم مع فيفا باعتباره صاحب الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة، وتقوم مصر بالتفاوض انطلاقاً من حقها لكون منتخبها يشارك في البطولة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان الخارجية الإسرائيلية حصول إسرائيل على حقوق بث مباريات كأس العالم تمهيداً لإذاعتها باللغة العربية.

وحصلت إسرائيل على حقوق البث مقابل مبلغ 6.3 مليون يورو، وفق الصحف الإسرائيلية.