نتائج انتخابات مصر الاثنين.. ونسبة المشاركة تقارب 40%

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات في #مصر برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نتائج #الانتخابات_الرئاسية التي أجريت أيام 26 و27 و28 مارس الماضي داخل مصر، وأيام 16 و17 و18 مارس خارجها في الثالثة عصر غدا الاثنين.

وقررت الهيئة تعديل موعد انعقاد المؤتمر الصحافي للإعلان عن النتيجة ليكون في تمام الساعة الثالثة عصر الاثنين، بدلاً من السادسة مساء في نفس اليوم استجابة لطلب وسائل الإعلام المصرية.

وانتهت الهيئة من حصر أصوات اللجان العامة بالمحافظات، التي بلغ إجمالي اللجان العامة فيها 367 لجنة، تضم 13 ألفاً و706 لجان فرعية تمهيداً لإعلان النتيجة واسم الفائز ونسب المشاركة.

وذكر المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أنه سيتم إعلان نتائج التصويت للمصريين في الخارج، مع نتائج التصويت في الداخل، مشيراً إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والشرقية وبورسعيد وأسيوط وأسوان والشرقية والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء كانت الأكثر كثافة في التصويت.

وفي سياق متصل، كشفت المؤشرات الأولية أن ما لا يقل عن 24 مليون مصري أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بنسبة تقترب من 40% من إجمالي عدد الناخبين، كما كشفت عن فوز الرئيس #عبدالفتاح_السيسي باكتساح، حيث حصل على 21.2 مليون صوت بنسبة تصل إلى 90.5%، مقابل 700 ألف صوت حصل عليها المرشح موسى مصطفى موسى بنسبة 2.3%، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليونا و522 ألف صوت بنسبة 6.5%.