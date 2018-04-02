السيسي يشكر منافسه ويتعهد بمواصلة التنمية والاستقرار

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي بالعمل من أجل #المصريين جميعاً دون تمييز، وأن يعمل خلال فترة ولايته الثانية من أجل استمرار عمليات التنمية والاستقرار، مقدما الشكر لمنافسه في الانتخابات موسى مصطفى موسى.

وقال السيسي في كلمته التي وجهها إلى #الشعب_المصري عقب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية: "إن الشعب المصري يثبت في كل وقت وحين، أنه شعب نابض بالحياة، وقادر على تحدي ذاته، وقادر على إنفاذ إرادته الحرة وإعلائها فوق أية أهـواء أو مصالـح إلا مصالح الوطن وغاياته".

وأضاف أنه يثق في عبقرية الأمة المصرية، وهي ثقة لا تحتمل الشك أو التأويل، وكانت اختياراته الوطنية المنحازة لإرادة المصريين نابعة من هذه الثقة، ومن يقينه بأنها أمة عظيمة تستشعر الصدق وتصدقه.

وتوجه الرئيس المصري بالتحية التقدير والاحترام للمصريين على ما بذلوه من أجل مصر، واعدا إياهم بأن يظل على عهده معهم مخلصا في عمله، غير مدخر لجهــد من أجل رفعة مصر، وساعيا لبناء مؤسساتها بكل ما أوتي من قوة وعزيمة.

وتعهد السيسي بمواصلة العمل على تحقيق التنمية والاستقرار للمصريين، وتوفير الحد اللازم من جودة الحياة لأبنائه، والعمل لكل المصريين دون تمييز من أي نوع، مضيفا أن الذي جدد الثقة به وأعطاه صوته لا يختلف عمن فعل غير ذلك، فمصر تسع كل المصريين مادام الاختلاف في الرأي لم يفسد للوطن قضية.

وتوجه السيسي بالشكر لمنافسه موسى مصطفى موسى، وقال إنه خاض وأعضاء حملته الانتخابية منافسة وطنية شريفة ومتحضرة، دلت على ما يتمتع به من حس وطني عال وأداء سياسي راق.