الملك سلمان يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم الاثنين بالرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية بولاية ثانية، حسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة #السعودية عن أجمل التهاني للسيسي، مؤكداً أن هذا الفوز الكبير بثقة الشعب المصري أتى نتيجة للجهود المتميزة للسيسي في المجال التنموي ومكافحة الإرهاب.

وأشاد #الملك_سلمان بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جهته عبر السيسي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين لمواقفه المشرفة وللشعب السعودي على مشاعرهم النبيلة تجاه مصر وشعبها.

من جانبه صرح بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي أكد خلال الاتصال على عمق ومتانة الروابط السعودية المصرية وما يجمعهما من مصير واحد.

وأكد السيسي حرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لصالح شعبي البلدين، وكذلك الأمتين العربية والإسلامية.