برلمان مصر يقر قانونا لإنشاء مجلس لمواجهة الإرهاب

وافق مجلس #النواب_المصري اليوم الاثنين بشكل نهائي على قانون لإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد تهديدا من جماعات متطرفة بينها جماعة موالية لتنظيم #داعش.

ويحل المجلس الجديد محل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح #السيسي قرارا بتشكيله في يوليو تموز الماضي.

وجاء في قانون تشكيل المجلس الجديد أنه يهدف إلى "حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات".

ويتشكل المجلس من رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الأقباط الأرثوذوكس ووزراء

الدفاع والداخلية والخارجية ووزراء آخرين ورئيس جهاز المخابرات العامة وشخصيات عامة.

وتحارب مصر الإرهاب في شمال شبه جزيرة سيناء خاصة داعش سيناء التي قتلت مئات من أفراد الجيش والشرطة منذ عام 2013 وشنت هجمات في مناطق أخرى في البلاد.