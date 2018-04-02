رسمياً.. السيسي رئيساً لمصر لولاية ثانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فوز عبد الفتاح #السيسي برئاسة البلاد لولاية ثانية مدتها 4 سنوات.

وأكد المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة اليوم الاثنين لإعلان نتائج #الانتخابات_الرئاسية_في_مصر التي جرت أيام 26 و27 و28 مارس/آذار الماضي بالداخل، وأيام 16 و17 و18 مارس/آذار الماضي بالخارج، #فوز_السيسي بنسبة 97% حيث حصل على 21 مليونا و835 ألفاً و378 صوتاً، فيما حصل منافسه المرشح #موسى_مصطفى_موسى على 656 ألفا و645 صوتا بنسبة 2.9%، بينما بلغت جملة الأصوات الباطلة 1.6 مليون بنسبة.

وكشف أن عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 24 مليونا و970 ألفا بنسبة مشاركة بلغت 41.05%.

وأضاف أن المصريين بالخارج أدلوا بأصواتهم في 139 لجنة بـ124 دولة حول العالم، بينما أدلى المصريون في الداخل أصواتهم في 13 ألفا و678 لجنة منتشرة في محافظات #مصر.

وأضاف أن "الانتخابات خرجت بالشكل اللائق بمصر وشعبها وتمت في أجواء كاملة من الشفافية والنزاهة والحياة وسيادة القانون.. وتحت إشراف قضائي كامل حيث أشرف عليها 18 ألفا و808 قضاة فضلاً عن مراقبة منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية".

ومن المقرر أن يتم تقديم الطعون على قرارات الهيئة ونتائج الانتخابات وفقاً للجدول الزمني المعلن مسبقاً من قبلها غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، فيما تفصل المحكمة الإدارية العليا فيها خلال 10 أيام من الخميس 5 إبريل/نيسان وحتى السبت 14 إبريل الجاري.